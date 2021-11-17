Почему у привитых меняется срок действия QR-кода в случае заболевания COVID, объяснили эксперты

Почему у привитых меняется срок действия QR-кода в случае заболевания COVID, объяснили в Госдуме Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме объяснили, почему срок действия QR-кода привитых сокращается в случае заражения COVID-19. Дело в рекомендациях Минздрава насчет ревакцинации после перенесённой болезни, рассказал ИА NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Согласно приказу ведомства, QR-код для заболевших, даже если они до этого прошли иммунизацию от COVID-19, будет действовать не год, а шесть месяцев.

- Если человек привился от COVID, а через два месяца заболел, QR-код ему продлевается на шесть месяцев. Получается, у него QR-код всего не на 12 месяцев, а на восемь. Дело в том, что иммунитет недостаточно хорошо сформировался, раз человек заразился. Всё равно человеку желательно через полгода получить препарат. И это рекомендация Минздрава. Например, «Спутником V» вакцинировался, потом заболел через два месяца, ему через полгода желательно повторить инъекцию, допустим, «Спутником Лайт». Это универсальная рекомендация, — подчеркнул Леонов.

Политик подчеркнул, что рекомендации Минздрава направлены на недопущение повторного инфицирования COVID-19 и не исходит из «каких-то бюрократических вещей». Депутат добавил, что переболевший гражданин попадает в соответствующий реестр и по медицинским показателям ему рекомендовано вакцинироваться через шесть месяцев.

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