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Происшествия18 ноября 2021 4:53

Пьяная пассажирка поезда укусила полицейского в Нижнеудинске

За это сибирячку оштрафовали
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Пьяная пассажирка поезда укусила полицейского в Нижнеудинске

Пьяная пассажирка поезда укусила полицейского в Нижнеудинске

Фото: Олег ЗОЛОТО

Весной в поезде Омск-Владивосток пьяная пассажирка из Красноярска устроила дебош в купе. Она шумела и материлась так, что ее решили высадить на ближайшей станции в Нижнеудинске. Там транспортные полицейские вывели ее в тамбур, так как сама она идти отказывалась.

- Возмутившись этим, она схватила за руку одного из сотрудников полиции и укусила его, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

За это женщина ответила перед судом. Свою вину она признала и раскаялась, а теперь заплатит штраф в девять тысяч рублей.

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