Снег и метели обещают в Иркутской области в ночь на 19 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь меняется погода. Об ухудшении синоптики и спасатели предупреждают в ночь на 19 ноября. В западных, северо-западных районах Приангарья усилится западный, северо-западный ветер до 15-17 м/с. Также ожидаются снег и метели. Стоит аккуратнее быть и автомобилистам. На дорогах прогнозируют снежный накат.

- Из-за ухудшения погоды, просим жителей региона отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристские маршруты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Что касается погоды в Иркутске, то в столице Приангарья 19 ноября ожидается -3, -5 градусов. Утром возможен небольшой снег. Ветер подует до 7-12 м/с.

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