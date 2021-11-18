Приняты льготы для санаторно-курортных организаций в Иркутской области.

Санатории и курорты смогут рассчитывать на льготы. Соответствующий законопроект рассмотрен в окончательной версии. Сейчас действующим законом для таких организаций установлены льготные налоговые ставки в 5% и в 7,5% для отдельных видов экономической деятельности. Обязательным условием является то, чтобы на льготный вид деятельности приходилось не менее 70% всей деятельности организации.

Однако к парламентариям стали обращаться предприниматели. Они рассказали, что когда они осуществляют оба вида деятельности, подходящие под льготы, не по одному из них не набирается в итоге 70% и они теряют право на льготу. В связи с чем, депутаты предложили в таком случае предоставлять льготную ставку 7,5% для организаций, которую ведут санаторно-курортную деятельность, либо деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова отметила, что эти изменения обсуждались с получателями льготы, и они посчитали ставку справедливой. Аналогичным образом этот вопрос урегулирован и в других субъектах.