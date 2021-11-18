УАЗ провалился под лед Бирюсы в Тайшетском районе. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 18 ноября глава поселка Шелаево Тайшетского района Иркутской области сообщил о ЧП. На реке Бирюсе провалился под лед автомобиль. Подробности рассказывают в ГУ МЧС по региону.

-Ночью, пытаясь пересечь реку Бирюса. чтобы быстрее попасть из поселка Новобирюсинский в Шелаево провалился под лед автомобиль УАЗ, - уточняют в ведомстве. - Управлял ими 30-летний житель поселка. Ему удалось спастись.

Сейчас владельцы машины размышляют над тем, как достать из воды УАЗ, утонувший в полусотне метров от берега. Водитель получит штраф до тысячи рублей. Кроме того, отмечается, что по берегам реки выставлены предупреждающие знаки.

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