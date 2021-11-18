На острове Конном в Иркутске начали готовиться к заливке катка

Остров Конный зимой - любимое место для катания на коньках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совсем скоро иркутяне будут рассекать лед на коньках на острове Конный. Специалисты уже начали готовиться к заливке самого большого в городе катка. Специально для этого перестали выметать снег с пешеходных дорожек.

- Плотная снежная подушка станет основой для последующей заливки катка, - пояснили в пресс-службе администрации областного центра. - Для иркутян и гостей города проводить зимние праздники на острове - уже традиция.

Ну и что, что зима к нам не спешит и снега пока не так уж много. Новогоднее настроение уже пора создавать. Так, в сквере Кирова уже начали устанавливать 25-метровую елку, а как только подморозит, то мастера начнут строить здесь ледовый городок со скульптурами по мотивам произведений Александра Пушкина и детских сказок. Сам город тоже скоро принарядится, для этого разработали фирменный стиль.