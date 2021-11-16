Иркутск начали украшать к Новому году. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске украшение города к Новому году началось с монтажа главной городской елки. Пока в сквере Кирова идет установка 25-метрового каркаса. После этого конструкцию украсят искусственной хвоей и фонариками. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В связи с теплой ноябрьской погодой, подрядчик приступил к сборке главной новогодней красавицы города на несколько дней раньше намеченного срока. А вот начать установку ледовых фигур пока не представляется возможным из-за погодных условий. Как только в городе установится устойчивая минусовая температура, на площадки выйдут мастера-художники ледовых композиций, – рассказали в управлении культуры администрации Иркутска.

Традиционно в центре Иркутска к празднованию Нового года построят ледовый городок. 30 фигур в сквере Кирова будет объединять тематика произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. На главной площади установят 12 больших ледяных скульптур, таких как Конек-горбунок, Жар-птица, Емеля с щукой, Водяной, Лиса и Колобок и 7 маленьких детских скульптур, в том числе Царевна-лягушка и Баба Яга.

Также будут предусмотрены интерактивные ледяные фигуры, с которыми можно сделать памятное фото: трон, письменный стол, сани, печь из сказки «По щучьему велению». Композиции дополнят световые конструкции: «звездное небо» и «фонтан».

Вопрос установки большой ледовой горки для катания, а также формата проведения мероприятий в честь торжественного открытия городской ёлки, будет рассматриваться на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области. Решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.

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