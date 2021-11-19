Ангарчанам предлагают зарегистрировать брак на льду Фото: Архив "КП"

Ангарчанам предлагают зарегистрировать брак на льду. Групповая свадьба состоится на арене Дворца спорта «Ермак» 22 января 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Ангарска.

- Отдел по Ангарскому району и Ангарску службы записи актов гражданского состояния приглашает подать заявление желающих вступить в брак на коньках, - отметили в администрации.

Подать заявку по телефону необходимо до 26 ноября.

Организаторами уникального мероприятия «Свадьба на льду» при поддержке администрации выступили отдел по Ангарскому району и городу Ангарску службы записи актов гражданского состояния, Дворец спорта «Ермак», одно из праздничных агентств города и шоу-группа.

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