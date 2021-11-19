Судебные приставы арестовали машину жителя Ангарска за неуплату долга 194 тысячи рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ангарске судебные приставы арестовали машину должника. Из-за пожара на его участке у соседей пострадала внешняя отделка дома - сайдинг и крыша сплавились из-за высоких температур и пришли в негодность. Суд установил, что виновником случившегося был сам мужчина. Его обязали выплатить соседке 194 тысячи рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- В добровольном порядке оплатить задолженность мужчина не спешил. Во время рейдовых мероприятий судебным приставом-исполнителем был совершен повторный выход по месту жительства должника. Гражданин находился дома, однако, общаться с должностными лицами Управления отказался, - рассказали в ведомстве.

Тогда приставы обошли двор должника и увидели припаркованную "Ладу" 1999 года выпуска. Машину ангарчанина отогнали на спецстоянку. После истечения 10-дневного срока для обжалования постановления о наложении ареста, отечественный автомобиль продадут, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.

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