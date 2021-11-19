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Общество19 ноября 2021 3:26

Судебные приставы арестовали машину жителя Ангарска за неуплату долга 194 тысячи рублей

Из-за пожара на участке мужчины у соседей пострадала внешняя отделка дома
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Судебные приставы арестовали машину жителя Ангарска за неуплату долга 194 тысячи рублей

Судебные приставы арестовали машину жителя Ангарска за неуплату долга 194 тысячи рублей

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ангарске судебные приставы арестовали машину должника. Из-за пожара на его участке у соседей пострадала внешняя отделка дома - сайдинг и крыша сплавились из-за высоких температур и пришли в негодность. Суд установил, что виновником случившегося был сам мужчина. Его обязали выплатить соседке 194 тысячи рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- В добровольном порядке оплатить задолженность мужчина не спешил. Во время рейдовых мероприятий судебным приставом-исполнителем был совершен повторный выход по месту жительства должника. Гражданин находился дома, однако, общаться с должностными лицами Управления отказался, - рассказали в ведомстве.

Тогда приставы обошли двор должника и увидели припаркованную "Ладу" 1999 года выпуска. Машину ангарчанина отогнали на спецстоянку. После истечения 10-дневного срока для обжалования постановления о наложении ареста, отечественный автомобиль продадут, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.

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