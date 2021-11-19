Улицы Иркутска обрабатывают спецраствором против гололеда. Фото: администрация Иркутска

Дороги Иркутска с 5 утра обрабатывают от гололеда. Рабочие использовали больше 380 тонн материала. С началом снегопада на посыпку улиц города вышли 26 машин, еще 16 очищают троутары. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Техника и персонал предприятия дежурят в круглосуточном режиме, поэтому мы начали готовить улицы к утреннему наплыву транспорта и пешеходов еще в 5 утра. На данный момент уже обработаны участки с выраженным рельефом, интенсивным движением, центральные улицы. Очищаются пешеходные тротуары и остановочные пункты. С 8.30 до 10.30 утра часть техники уходит с крупных улиц, чтобы не мешать автомобилистам, потом объем обработки наращивается снова, – доложил директор дорожной службы Иркутска Сергей Чертков.

Обрабатывать улицы противогололедным материалом будут до окончания снегопада, затем машины начнут сметать выпавший снег к обочинам и вывозить.

Автомобилистов просят быть внимательнее к спецтехнике и сохранять скоростной режим.

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