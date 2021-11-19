Камеры видеонаблюдения установят в городских лесах Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Леса Иркутска обезопасили от пожаров. На их территории обновили 157 километров минерализованных полос. В сентябре и ноябре работы проводились на территории Плишкинского, Вересовского, Батарейского и Ушаковского лесов, а также в микрорайоне Синюшина гора. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска.

– Муниципалитет ежегодно проводит ряд превентивных мероприятий, чтобы избежать возникновения пожаров на территории городских лесов. С 1 марта по 30 сентября и с 8 октября по 20 декабря 2021 года двумя специальными группами осуществляется круглосуточное патрулирование городских лесов, – доложил Роман Орноев. – Также этой осенью проведены работы по уборке мусора на территории Плишкинского, Ушаковского и Вересовского лесов. Суммарно было вывезено более 200 тонн мусора.

Благодаря подготовке к пожароопасному сезону в 2021 году в лесах Иркутска не произошло ни одного пожара.

Также на заседании был поднят вопрос об ограничении проезда машин на территорию городских лесов. В микрорайоне Синюшина гора этим летом было установлено больше 100 ограничительных столбов, сегодня часть из них вырвана или сломана. Чтобы найти и наказать вандалов администрация Иркутска подготовила заявление в полицию.

- Со стороны муниципалитета будет проработан вопрос установки камер видеонаблюдения на территории городских лесов. Уже дал соответствующее поручение профильным подразделениям, - сообщил мэр Иркутска.

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