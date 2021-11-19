Без вести пропавшую Идию Слукину разыскивают в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском разыскивают без вести пропавшую девушку. В дежурную часть полиции обратилась тетя 26-летней Идии Слукиной. Она рассказала, что ее племянница ушла из дома 17 ноября и не вернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, видевших разыскиваемую девушку или что-либо знающих о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в полицию, - обратились к жителям Усолья-Сибирского в ведомстве.

Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Была одета: джинсы синего цвета, водолазка серого цвета, джемпер черного цвета с красными вставками, ботинки черного цвета, куртка бело-серого цвета в мелкую крапинку, берет вязаный серого цвета.

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