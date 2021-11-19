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Общество19 ноября 2021 4:50

Тело женщины обнаружили на обочине дороги вблизи села Тыргетуй Аларского района

Полиция просит жителей помочь установить личность погибшей по одежде
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Полиция просит жителей помочь установить личность погибшей по одежде

Полиция просит жителей помочь установить личность погибшей по одежде

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Черемхово просят жителей помочь установить личность женщины, тело которой было найдено 18 ноября на обочине дороги вблизи села Тыргетуй Аларского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности женщины, сообщить имеющуюся информацию по официальным телефонам, - отметили в ведомстве.

Приметы погибшей: на вид 50-60 лет, европейский тип лица, волосы короткие светлые, среднего телосложения.

Была одета: длинный пуховик с капюшоном темно-фиолетового цвета с искусственным мехом серого цвета, на голове вязанная шерстяная шапка коричневого цвета, носки шерстяные коричневого цвета, рейтузы черные, сапоги суконные черные, кофта на пуговицах серая с узорами, сорочка женская сине-коричневого цвета с рисунком в виде цветов.

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