Тело женщины обнаружили на обочине дороги вблизи села Тыргетуй Аларского района

Полиция просит жителей помочь установить личность погибшей по одежде Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Черемхово просят жителей помочь установить личность женщины, тело которой было найдено 18 ноября на обочине дороги вблизи села Тыргетуй Аларского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности женщины, сообщить имеющуюся информацию по официальным телефонам, - отметили в ведомстве.

Приметы погибшей: на вид 50-60 лет, европейский тип лица, волосы короткие светлые, среднего телосложения.

Была одета: длинный пуховик с капюшоном темно-фиолетового цвета с искусственным мехом серого цвета, на голове вязанная шерстяная шапка коричневого цвета, носки шерстяные коричневого цвета, рейтузы черные, сапоги суконные черные, кофта на пуговицах серая с узорами, сорочка женская сине-коричневого цвета с рисунком в виде цветов.

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