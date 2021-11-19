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Здоровье19 ноября 2021 5:52

922,3 тысячи жителей Иркутской области привили первым компонентом от коронавируса

В регионе полностью вакцинировались 641 тысяча человек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
922,3 тысячи жителей Иркутской области привили первым компонентом от коронавируса

922,3 тысячи жителей Иркутской области привили первым компонентом от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 19 ноября в Иркутской области полностью вакцинированы 641 020 человек. Еще 922 362 жителя привиты первым компонентом. Об этом сообщает "КП"-Иркутск со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приангарье.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 212 729 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 54 819 человек. В Ангарске это число меньше – 52 337.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

Напомним, 19 ноября в Иркутской области снова обновился антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в регионе выявили еще 598 случаев заражения COVID-19.

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