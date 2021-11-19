922,3 тысячи жителей Иркутской области привили первым компонентом от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 19 ноября в Иркутской области полностью вакцинированы 641 020 человек. Еще 922 362 жителя привиты первым компонентом. Об этом сообщает "КП"-Иркутск со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приангарье.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 212 729 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 54 819 человек. В Ангарске это число меньше – 52 337.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

Напомним, 19 ноября в Иркутской области снова обновился антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в регионе выявили еще 598 случаев заражения COVID-19.

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