74-летний мужчина без вести пропал в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братском районе продолжаются поиски без вести пропавшего пенсионера. 74-летнего Алексея Климова в последний раз видели 15 ноября в СНТ «Заозерное» жилого района Бикей. После этого на связь с близкими он больше не выходил. О его местоположении ничего не известно. Родственники мужчины обратились в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшем, просьба обращаться в дежурную часть МУ МВД России «Братское» по официальным телефонам, - отметили в ведомстве.

Приметы разыскиваемого: на вид 70 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волос седой кучерявый, глаза серо-голубые, нос прямой.

В день исчезновения был одет: в куртку черного цвета без капюшона, классические брюки черного цвета с портупеей на ремне, свитер красного цвета со вставками в виде белых полос на груди, красную футболку, черные ботинки на замке и вязаную черную шапку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без вести пропавшую Идию Слукину разыскивают в Усолье-Сибирском. В день пропажи она была одета в куртку в крапинку и вязаный берет. (подробности)

Тело женщины обнаружили на обочине дороги вблизи села Тыргетуй Аларского района. Полиция просит жителей помочь установить личность погибшей по одежде. (подробности)