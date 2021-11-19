«Subaru Forester» ушел под лед на острове Ольхон Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«Subaru Forester» провалился под лед озера Ханхой на острове Ольхон. Пострадавших нет. В салоне находились водитель и два пассажира, к счастью, всем удалось выбраться вовремя из тонущего автомобиля. Сообщение об случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области 19 ноября в 15:34. По предварительным данным, машина ушла под лед в 8 метрах от берега. Глубина на месте провала составляет 1,5 метра. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

- К месту происшествия выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС для принятия решения об извлечении транспортного средства из воды и привлечения водителя к административной ответственности, - отметили в ведомстве.

Напоминаем, что проезд автомобилей по водоему вне переправы запрещен. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф: для граждан от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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