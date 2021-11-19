Капитальный ремонт улицы Вокзальная завершили в Братске. Фото администрация Братска

Капитальный ремонт улицы Вокзальная завершили в Братске. Работы прошли на участке от улицы Енисейской до федеральной трассы «Вилюй». Их стоимость – больше 68 миллионов рублей. Протяженность обновленного участка дороги составляет 550 метров, площадь дорожного покрытия 5 740 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- В ходе работ была проведена замена асфальтобетонного покрытия дороги, устроены новые тротуары, светодиодное освещение, дорожные знаки, установлен пешеходный светофор Т7, заменены коммуникации (ливневая канализация), выполнены другие работы , - рассказал председатель комитета по градостроительству Андрей Бакшеев.

Срок окончания контракта был запланирован на 29 октября, но по определенным причинам подрядчик выполнил работы с задержкой. Сегодня на место выехали эксперты федерального агентства «Росавтодор», чтобы взять пробы асфальта и оценить состояние дорожного покрытия.

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