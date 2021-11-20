Антирекорд по числу заболевших коронавирусом снова обновился в Иркутской области 20 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 ноября в Иркутской области зафиксировали очередной антирекорд. В этот раз в сводке по коронавирусу снова обновилось беспрецедентное число заболевших COVID за сутки - это 601 житель региона. С начала пандемии в регионе 132 725 зараженных. С диагнозом новая коронавирусная инфекция в Приангарье госпитализировано 5433 человека. В больницах на 20 пациентов стало больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 133 326 жителей Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 357 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6071 житель - 29 за минувшие сутки.

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