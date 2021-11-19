Беспрецедентное количество заболевших COVID-19 выявили в Иркутской области 19 ноября

Беспрецедентное количество заболевших выявили в Иркутской области 19 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 19 ноября 132 725 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердилось еще 598 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 5413 человек . В больницах на 59 пациентов стало больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 110 092 жителя Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 323 человека, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло

6042 жителей - 30 за минувшие сутки.

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