Почти 649 тысяч жителей Иркутской области полностью вакцинировались от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 20 ноября в Иркутской области полностью вакцинированы 648 891 человек. Еще 933 860 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает "КП"-Иркутск со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приангарье.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 215 674 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 55 688 человек. В Ангарске это число меньше – 52 802.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

Напомним, 20 ноября в Иркутской области снова обновился антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в регионе выявили еще 601 случай заражения COVID-19.

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