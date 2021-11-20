64 квартиры для детей-сирот в Черемхово сдадут в декабре. Фото: правительство Иркутской области

Четыре двухсекционных дома продолжают строить в центре Черемхово. 64 квартиры предназначены для детей-сирот. Заселение состоится в начале 2022 гола. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

— Подрядчик заверил, что в декабре эти блок-секции будут сданы, - отметил глава региона. - Уже обсуждаем строительство следующих 112 квартир. Площадка и сети есть. Всего в Черемхово и Черемховском районе более 400 детей-сирот имеют право на господдержку при предоставлении жилья. Это одно из приоритетных направлений нашей работы.

Вместе с этим в городе идет строительство восьмиэтажного дома на 80 квартир по региональной адресной программе, предназначенное для людей, чье жилье было признанным аварийным до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах. В первой блок-секции уже приступили к армированию стен пятого этажа, во второй блок-секции проведено бетонирование стен и перекрытий четвертого этажа. Завершить строительство планируется в 2022 году.

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