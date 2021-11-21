Саночник из Братска Семен Павличенко занял 7-е место на первом этапе Кубка мира в Китае

Саночник из Братска Семен Павличенко занял 7 место на первом этапе Кубка мира в Китае. Фото: федерация санного спорта России.

Новый сезон в санном спорте открыт. 20 ноября в китайском Яньцине состоялся первый этап Кубка мира олимпийского сезона 2021-2022. И в нем приняли участие саночники из Братска Семен Павличенко и Александр Горбацевич. Увы, но попасть в призеры им не удалось. В одноместных санях 30-летний Семен Павличенко финишировал 7-м, а Александр Горбацевич стал 13-м. Еще один россиянин Роман Репилов занял 8 место.

- Пьедестал почета заняли немецкие спортсмены: Йоханнес Людвиг, Феликс Лох, Макс Лангенхан, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России.

Но шанс завоевать медали в Китае у наших спортсменов еще есть. 21 ноября в Яньцине пройдет командная эстафета.

Напомним, в прошлом сезоне Семен Павличенко вошел в тройку лучших саночников мира.

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