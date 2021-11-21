За сутки 31 человек с коронавирусом умер в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность от коронавируса продолжает расти в Иркутской области. За сутки от COVID-19 скончались еще 30 зараженных. Таким образом, с весны 2020 года, когда ковид начал распространяться по Приангарью, в нашем регионе 6 101 умерших от ковида. Еще 525 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил один человек. Такова статистика от оперативного штаба за воскресенье, 21 ноября.

Растет и число зараженных. За сутки коронавирусом заболели еще 597 человек. 199 из них проживают в Иркутске. Общее число заболевших уже 133 923. Госпитализировано на данный момент 5 478 пациентов.

Что касается более приятных новостей, то опасную болезнь победили еще 277 сибиряков. Всего в Приангарье 110 726 выздоровевших.

Врачи просят сибиряков носить защитные маски в общественных местах.

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