Пробка из трамваев образовалась из-за ДТП в центре Иркутска

Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Из-за ДТП, которое произошло прямо на трамвайных путях, в центре Иркутска скопилась пробка из трамваев. Все произошло днем, 21 ноября на пересечении улиц Тимирязева и Ленина. Там столкнулись Тойота Хайс и Ниссан.

Как рассказали "КП"-"Иркутск" очевидцы, из-за этого трамваям пришлось останавливаться и высаживать пассажиров. Всего на месте скопилось пять вагонов в одну сторону и один в другую. Сколько простояли трамваи, неизвестно. Пассажирам пришлось пересаживаться в другой общественный транспорт.

Что касается ДТП, то по предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Повреждения у обеих машин несерьезные.

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