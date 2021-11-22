60 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Тулуна с помощью приложения для видеосвязи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли 60 тысяч рублей у жительницы Тулуна, попросив ее установить мобильное приложение. Женщина опубликовала в интернете резюме для поиска подработки. Позже ей позвонила якобы сотрудник крупной фирмы с предложением вакансии. Однако для выполнения работы, по словам потенциального работодателя, было необходимо скачать приложение для видеосвязи. Далее "банковский работник" продиктовал сибирячке действия, которые ей нужно было провести с банковскими картами. Женщина не знала, что в этот момент у аферистов отображается экран ее телефона. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Таким образом, телефонные мошенники оформили на тулунчанку кредит и похитили 60 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские настоятельно просят граждан быть осторожными и не устанавливать приложений по просьбе незнакомцев.

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