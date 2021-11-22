654 тысячи жителей Иркутской области полностью привились от COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области полностью вакцинированы 654 095 человек. Еще 943 444 жителя привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных традиционно в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 217 604 человека. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 56 366 человек. В Ангарске это число меньше – 52 929.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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