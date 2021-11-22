134,5 тысячи жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии Фото: ИВАНОВА Диана

На 22 ноября в Иркутской области за сутки выявлено 598 новых случаев заражения СOVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе 134 521 заболевший. Проходят лечение от коронавируса в медицинских учреждениях Приангарья 5532 пациента. Это на 54 человека больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 110 799 жителей региона успешно справились с болезнью, 73 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки, - сообщает областной оперштаб.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. На 22 ноября коронавирус забрал жизни 29 пациентов. Так количество смертей с начала пандемии в Иркутской области возросло до 6130. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умерло 2 человека.

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