Жених сибирячки, заразивший ее ВИЧ, во второй раз приговорен к 2,6 годам колонии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске уже во второй раз приговор суда услышал местный житель, который заразил свою любимую женщину ВИЧ и бросил. Об этой истории, которая тянется с 2016 года «Комсомолка» уже рассказывала не раз. 38-летней иркутянке Элле Мироновой (имя и фамилия изменены) пришлось оббивать пороги больниц и судов, чтобы доказать вину бывшего. И это сделать удалось. В октябре 2018-го мужчину осудили на 2,5 года колонии-поселения. Правда, до нее горе-жених так и не доехал. Он сбежал от следствия. И был задержан лишь в мае 2021 года. И вот, 19 ноября состоялось очередное вынесение вердикта суда.

- Октябрьский районный суд Иркутска вновь приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения, - сразу после оглашения, рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Элла. – Для отбывания наказания, ему вновь нужно явиться самому в течение 30 дней. Свою вину он так и не признает. Обжаловать приговор не буду. Уже нет сил и здоровья на это. Не хочу его видеть.

Женщина не хочет показывать лицо и раскрывать свою личность. Фото: Андрей СИНЬКОВ

А начинались отношения между Эллой и Иваном вполне романтично. Они познакомились в Интернете. Мужчина красиво ухаживал, рассказывал о своем тяжелом разводе и признался, что мечтает о новой семье. Этими серьезными намерениями Иван и подкупил доверчивую Эллу, которая вскоре переехала жить к нему. Через месяц Элла попала в больницу с температурой и лихорадкой. Взяв все анализы, врачи поставили страшные диагнозы - менингит и… ВИЧ. Женщина стала звонить любимому, но тот просто заблокировал Эллу, ничего не объяснив.

Элла до сих не может поправить здоровье и наладить личную жизнь. Стабильную работу ей удалось найти лишь в этом году.

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