Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Иркутскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Иркутскую область - это 52800 доз. Глава региона отметил, что по информации Центра управления региона, за три недели в социальных сетях поступило почти 300 обращений по вакцинации. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Работа по поступлению вакцины в регион продолжается. Большим спросом сейчас пользуется препарат для ревакцинации, - рассказал губернатор. - На прошлой неделе у меня состоялась рабочая встреча с Министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко. Заручился его поддержкой по вопросу увеличения поставок «Спутника Лайт» в регион. Вся вакцина тут же распределяется и направляется по медицинским организациям.

Также глава региона отметил, что в Приангарье достаточное количество вакцины «Спутник V», запас составляет почти 200 тысяч доз. Вскоре в Иркутской области могут появиться дополнительные пункты вакцинации, этот вопрос проработает минздрав.

На 22 ноября первый компонент вакцины получили более 943 тысяч человек, второй - более 654 тысяч человек.

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