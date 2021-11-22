99,8% школ и детсадов Иркутской области обеспечены антитеррористической защитой Фото: Иван ВИСЛОВ

99,8% школ и детсадов Иркутской области обеспечены антитеррористической защитой. В этих образовательных учреждениях проведены категорирование и паспортизация зданий на предмет безопасности. Всего в регионе 2408 объектов образования. На оставшихся четырех из них эту процедуру планируют завершить до 1 декабря текущего года. В областном бюджете 2022-2024 годов на защищенность от терроризма школ, детских садов, вузов и ссузов запланировано 500 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу регионального минобра Максима Парфенова.

- Для приведения в соответствие требованиям антитеррористического законодательства зданий и сооружений образовательных организаций из муниципальных и областного бюджетов в 2020-2021 годах было направлено финансирование на оснащение 415 учреждений ручными металлоискателями, 68 – системами управления контроля доступа, 189 – системами охранной сигнализации, 502 – дополнительными камерами видеонаблюдения, 59 – системами оповещения и управления эвакуацией людей, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Во время подготовки к учебному году 2021-2022 годов межведомственная комиссия провела выборочные внеплановые проверки 22 образовательных организаций Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского районов. Сотрудники Росгвардии планово проверили в области еще 220 учреждений.

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