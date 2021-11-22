Иркутянин убил родного брата и сжег его тело в лесу вместе с машиной. Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске 32-летнего мужчину подозревают в убийстве родного брата. Погибший несколько недель числился пропавшим без вести. Первым его исчезновение заметил отец, он и обратился с заявлением в полицию. Выяснилось, что 6 ноября сибиряк находился в СНТ «Солнечный». По версии следствия, он и его брат выпивали алкоголь, но застолье переросло в ссору. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс брату удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте преступления, - рассказали в ведомствах.

На следующий день подозреваемый погрузил тело убитого в его же машину и выехал в нём в лес недалеко от поселка Мельничная падь, где поджег иномарку, а затем скрылся.

После задержания мужчина признал свою вину в убийстве. Следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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