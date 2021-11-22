Четырех человек спасли из горящей многоэтажки на улице Новаторов в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошел ночью 22 ноября в жилом доме на улице Новаторов в Иркутске. Сообщение на пульт городской пожарно-спасательной службы поступило в 05:18. Когда спасатели прибыли по адресу подъезд был заполнен дымом. 7 жильцов эвакуировались самостоятельно. Возле входной двери горящей квартиры на полу был обнаружен 27-летний мужчина. Его в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации жителей пятого этажа. Мы стучали в двери, но открывали нам не сразу, так как люди спали. В квартирах видимость составляла не более 3 метров, стоял сильный запах гари, но жильцы не чувствовали угрозы, находясь в состоянии сна. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам были выведены 4 человека, из них двое - пожилого возраста, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 5 города Иркутска Александр Бураков.

Огонь повредил мебель и домашние вещи на площади 8 квадратных метров. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.

Напомним, с начала года в Иркутской области зарегистрировано 5537 пожаров, на которых спасены 759 человек, эвакуированы – 4615.

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