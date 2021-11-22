Муниципальный троллейбус начнет ходить из Иркутска в поселок Молодежный в 2022 году
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Муниципальный троллейбус начнет ходить из Иркутска в поселок Молодежный. Запуск маршрута планируется на первый квартал 2022 года. Необходимые согласования проводят специалисты регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом стало известно во время онлайн-приема жителей, который 22 ноября провел губернатор Приангарья. С жалобой на проблемы с общественным транспортом к нему обратилась жительница Молодежного.
- До 1 февраля министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области проработает все вопросы по запуску межмуниципального троллейбусного маршрута. При этом все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом должны быть сохранены, - подчеркнул губернатор.
Пока рейс в Молодежный будет выполняться утром и вечером, то есть в часы-пик.
Из-за того, что в поселок не проведена троллейбусная контактная сеть, на линию длиной около 14 километров будут выходить современные машины с автономным ходом.
Также новый маршрут специалисты проверят на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.
Напомним, сегодня перевозки из Иркутска в Молодежный осуществляют две частные компании.
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