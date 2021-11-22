Муниципальный троллейбус начнет ходить из Иркутска в поселок Молодежный в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Муниципальный троллейбус начнет ходить из Иркутска в поселок Молодежный. Запуск маршрута планируется на первый квартал 2022 года. Необходимые согласования проводят специалисты регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом стало известно во время онлайн-приема жителей, который 22 ноября провел губернатор Приангарья. С жалобой на проблемы с общественным транспортом к нему обратилась жительница Молодежного.

- До 1 февраля министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области проработает все вопросы по запуску межмуниципального троллейбусного маршрута. При этом все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом должны быть сохранены, - подчеркнул губернатор.

Пока рейс в Молодежный будет выполняться утром и вечером, то есть в часы-пик.

Из-за того, что в поселок не проведена троллейбусная контактная сеть, на линию длиной около 14 километров будут выходить современные машины с автономным ходом.

Также новый маршрут специалисты проверят на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

Напомним, сегодня перевозки из Иркутска в Молодежный осуществляют две частные компании.

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