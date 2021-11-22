Жители 25 улиц Ленинского района Иркутска остались без света из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 ноября из-за аварии на сетях без света остались жители 25 улиц Ленинского района Иркутска. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 12:59. Об этом сообщают в официальном Instagram аккаунте Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Баумана, Вавилова, Владимирского, Орджоникидзе, Павла Красильникова, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Софьи Ковалевской, Щербакова, Ярославского, 1-й Советский, с 5-го по 13-й Советский, 16-й Советский, 17-й Советский, Западный, 3-й Западный, 4-й Западный переулки, - отметили специалисты компании в соцсетях.

На место аварии направлена бригада для определения и устранения причины отключения.

Восстановить электроснабжение в Ленинском районе Иркутска планируют в 17:30.

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