70 студентов и аспирантов получат именные стипендии губернатора Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области утвержден список получателей именной стипендии губернатора.

До 1 декабря 2021 года студенты и курсанты из Иркутской области получат 50 стипендий в размере 50 тысяч рублей, аспиранты и адъюнкты - 20 выплат по 55 тысяч рублей. Лучшим из лучших также вручат именные свидетельства, подписанные главой региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Иркутская область известна своим научным потенциалом. В регионе большое количество студентов, и среди них есть настоящие таланты, которые обязательно нужно поддерживать, - отметил глава региона. - Часть студентов после окончания вузов стремится продолжить заниматься научной деятельностью, и в этом мы нашей молодежи тоже, безусловно, должны помогать.

Напомним, что стипендии присуждаются лучшим и предоставляются в форме социальных выплат. Специальная комиссия отбирает кандидатов по критериям: хорошая и отличная успеваемость, победы в олимпиадах, конкурсах, конференциях, наличие публикаций, патентов, свидетельств, грантов на выполнение научно-исследовательских работ.

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