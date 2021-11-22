Нарушения выявили при исполнении госконтракта для развития иркутского авиаузла Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Байкало-Ангарская прокуратура внесла представление генеральному директору крупной фирмы по оказанию аудиторских услуг за нарушения при исполнении государственного контракта. В мае 2021 года министерство экономического развития и промышленности Иркутской области обратилось в компанию, чтобы получить консультации для привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска, но ни качество, ни объем выполненных работ не соответствовал условиям контракту. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно -Сибирской прокуратуры.

- Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в октябре 2021 неоднократно отказывало компании в подписании акта сдачи-приемки первого этапа Контракта, который заключался в разработке технико-экономического обоснования объемов и сроков ремонта, реконструкции, строительства инфраструктуры аэропортового комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» на период до 2035 года и проведении оценки акций АО «Международный Аэропорт Иркутск», - пояснили в ведомстве.

Представление в адрес гендиректора фирмы рассмотрено и удовлетворено. Нарушения были устранены, работы по первому этапу контракта выполнены согласно условиям контракта.

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