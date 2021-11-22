Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 8:24

Нарушения выявили при исполнении госконтракта для развития иркутского авиаузла

Прокуратура внесла представление на имя гендиректора фирмы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нарушения выявили при исполнении госконтракта для развития иркутского авиаузла

Нарушения выявили при исполнении госконтракта для развития иркутского авиаузла

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Байкало-Ангарская прокуратура внесла представление генеральному директору крупной фирмы по оказанию аудиторских услуг за нарушения при исполнении государственного контракта. В мае 2021 года министерство экономического развития и промышленности Иркутской области обратилось в компанию, чтобы получить консультации для привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска, но ни качество, ни объем выполненных работ не соответствовал условиям контракту. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно -Сибирской прокуратуры.

- Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в октябре 2021 неоднократно отказывало компании в подписании акта сдачи-приемки первого этапа Контракта, который заключался в разработке технико-экономического обоснования объемов и сроков ремонта, реконструкции, строительства инфраструктуры аэропортового комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» на период до 2035 года и проведении оценки акций АО «Международный Аэропорт Иркутск», - пояснили в ведомстве.

Представление в адрес гендиректора фирмы рассмотрено и удовлетворено. Нарушения были устранены, работы по первому этапу контракта выполнены согласно условиям контракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

99,8% школ и детсадов Иркутской области обеспечены антитеррористической защитой. В остальных учреждениях работы закончат до 1 декабря. (подробности)

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Иркутскую область. В регионе вскоре могут открыть дополнительные пункты вакцинации. (подробности)