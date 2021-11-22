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Общество22 ноября 2021 9:37

Пьяный водитель из Ангарска разорвал протокол на глазах инспекторов ДПС

Лихач пытался уйти от погони
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Пьяный водитель из Ангарска разорвал протокол на глазах полицейских

Пьяный водитель из Ангарска разорвал протокол на глазах полицейских

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пьяный водитель за рулем «Ниссан Санни» пытался скрыться от экипажа ДПС в Ангарске. Иномарку с выключенными фарами во время ночного патрулирования заметили полицейские на одной из улиц города. В ответ на требование остановить машину, лихач прибавил скорость. Однако спустя несколько минут погони в микрорайоне Новый-4 водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За рулем оказался 34-летний местный житель, с явными признаками опьянения, - рассказали в ведомстве. - При составлении протокола об отстранении от управления транспортным средством водитель вел себя агрессивно, после чего выхватил из рук сотрудника ГИБДД протокол и разорвал его. Далее к мужчине в соответствии с Федеральным законом «О полиции» была применена физическая сила и специальные средства. Для дальнейшего составления административного материала ангарчанина доставили в дежурную часть отдела полиции, где от процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Выяснилось, что лихач не раз лишался водительских прав за пьяную езду. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

За отказ остановить машину по требованию инспектора ДПС на нарушителя составлен административный протокол. Автомобиль помещен на спецстоянку.

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