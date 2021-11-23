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Общество23 ноября 2021 3:25

Лесной питомник для выращивания саженцев планируют открыть в Байкальске

Саженцы будут использовать для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Лесной питомник для выращивания саженцев планируют открыть в Байкальске

Лесной питомник для выращивания саженцев планируют открыть в Байкальске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лесной питомник для выращивания саженцев планируют открыть в Байкальске. Планируется, что посадочный материал можно будет использовать как для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК, так и для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Об этом сообщают в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области.

- Байкальск является перспективной площадкой для строительства питомника по выращиванию различного посадочного материала. Как классического лесоводства, так и материала для декоративного ландшафтного направления, - отметил Владимир Читоркин.

Вместе с этим обсуждается вопрос строительства в Байкальске нового теплоисточника, сырьем для которого станут топливные пеллеты. Это позволит уменьшить количество древесных отходов, а сам город получит эффективное, экономичное и экологичное топливо для отопления как жилых домов, так и социальных объектов.

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