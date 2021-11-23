Студента из Кот-д’ Ивуара обокрали в Иркутске

Студента из Кот-д’ Ивуара обокрали родные брат и сестра в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

18 ноября гражданин Кот-д’ Ивуара обратился в полицию Иркутска с заявлением о краже. 21-летний студент, обучающийся в одном из вузов областного центра, рассказал, что к нему на улице подошли незнакомцы с просьбой сделать совместное фото и одолжить телефон для звонка. Как только доверчивый иностранец протянул мужчине дорогостоящий смартфон, пара поспешила скрыться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказалась родные брат с сестрой. Известно, что ранее 40-летний подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в ведомстве.

Полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Уроженец Кот-д’Ивуара на французском языке с помощью переводчика поблагодарил полицейских за оперативно раскрытое преступление.

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