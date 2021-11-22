Лесоруб убил двух напарников в Братском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братском районе трагедией закончился конфликт между 54-летним лесорубом и двумя его напарниками. Все произошло в субботу, 20 ноября. Во время ссоры мужчина убил мужчин прямо в лесу и скрылся. Полицейским удалось задержать его по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все подробности трагедии.

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