Лесоруб убил двух напарников в Братском районе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Братском районе трагедией закончился конфликт между 54-летним лесорубом и двумя его напарниками. Все произошло в субботу, 20 ноября. Во время ссоры мужчина убил мужчин прямо в лесу и скрылся. Полицейским удалось задержать его по горячим следам.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все подробности трагедии.
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