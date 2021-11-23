Специалисты предложили методы для борьбы с подтоплениями в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Специалисты предложили методы для борьбы с подтоплениями в Иркутске. Гидрологи и гидрогеологи разработали ряд мер для водоотведения и водопонижения, в том числе установка в проблемных территориях колодцев с оборудованием водонасосных станций и создание кюветов вдоль дорог. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Администрация города продолжает разработку комплекса мер по борьбе с подтоплениями: на данный момент специалистами предложен перечень мероприятий по стабилизации обстановки. Уже в следующем году мы должны приступить к их реализации, – отметил первый заместитель мэра города Андрей Южаков.

Напомним, осенью прошлого года из-за повышения грунтовых вод произошло подтопление

в Ленинском и Правобережном округах Иркутска. Весной вода подобралась к жилым участкам и даже домам. По мнению специалистов, ситуация ухудшилась из-за снежной зимы, холодной затяжной весны, а также дождливого лета.

16 июня на пострадавших от воды территориях был объявлен режим «чрезвычайная ситуация». Иркутянам, которым был причинен ущерб, оказали материальную помощь.

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