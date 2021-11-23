Шесть детей и один взрослый заболели гриппом в Иркутской области за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшую неделю в Иркутской области выявили 21 071 заболевших ОРВИ, 49% из которых – дети до 14 лет. Количество случаев заражения в регионе растет вне зависимости от возраста. Грипп лабораторно подтвердился у одного взрослого и шести детей. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, в рамках которой запланировано охватить прививками 60% жителей. На сегодняшний день привито почти 27% населения. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная),- отметили в ведомстве.

Для того, чтобы не произошло микстинфекции или смешения заболеваний, прививочная кампании против гриппа и новой коронавирусной инфекции проходит параллельно.

Желающим сделать прививку необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске пройти иммунизацию от гриппа можно в Сибэкспоцентре. Прививочный пункт работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

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