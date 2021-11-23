20 несанкционированных мест выезда на лед выявили в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области началась акция «Безопасный лед». Больше тысячи человек, в том числе госинспекторы по маломерным судам, спасатели МЧС, полицейские, представители администрации и другие, патрулируют водоемы. В первый день мероприятий обследовано 187 мест возможного выхода на лед. В девяти районах области выявлено 20 несанкционированных мест съезда на лед. Рядом с каждым из них установлены запрещающие знаки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Казачинско-Ленском и Качугском районах перекрыто 5 мест выезда транспорта на неокрепший лед, в Усть-Удинском районе - 3 таких места, в Нижнеилимском районе – 2, в Бодайбинском, Усольском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Чунском районах - по одному,- отметилди в ведомстве.

Также мероприятия безопасности проходят в областном центре. В возможных местах выхода людей на лед установили информационные стенды с правилами поведения – это залив Якоби, ледокол «Ангара», озеро «Квадрат», «Теплые озера», остров Юность, Боковская протока, посёлок имени Горького, Академгородок, район улиц Овражная и Костромская, съезды к рекам Ушаковка и Иркут.

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