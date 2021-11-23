Расписание поезда Иркутск-Сортировочный – Байкальск изменится с 24 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменения в расписание пригородного поезда № 6334 Иркутск-Сортировочный-Байкальск внесут с 24 ноября. Так 24 ноября, 1, 8 декабря состав будет следовать по маршруту Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 по измененном расписанию. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Со станции Иркутск-Сортировочный поезд будет отправляться в 19:13 (на 2 часа позже), на станцию Слюдянка-1 прибывать в 22:35 (на 2 часа позже), - отметили в ВСЖД.

26 ноября, 3, 10 декабря 2021 года поезд будет следовать по обычному маршруту с отправлением со станции Иркутск-Сортировочный в 19:13 (на 2 часа позже) и прибытием на станцию Байкальск в 23:29 (на 2 часа позже).

Изменения связаны с проведением работ на участке Подкаменная – Глубокая.

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