Депутата из Киренска оштрафовали на 100 тысяч рублей за пьяную драку с полицейскими Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Киренске депутата городской Думы оштрафовали на крупную сумму за пьяную драку с полицейскими. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд установил, что в феврале 2021 года подсудимый находился в местной администрации в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего он был доставлен в отдел полиции для составления протокола. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Не подчинившись законным требованиям представителей правоохранительных органов, нанес двум сотрудникам полиции удары, причинив им телесные повреждения, - отметили в ведомствах.

Расследование уголовного дела проводилось следователями Киренского МСО СУ СК России по Иркутской области.

Нарушителю назначили штраф 100 тысяч рублей.

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