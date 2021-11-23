Беркут, занесенный в Красную книгу, повредил обе лапы на Ольхоне. Фото: Сибирский зоопарк

На Ольхоне краснокнижный беркут повредил обе лапы в силках, которые расставили люди. Сейчас редкую птицу по имени Ермак, спасают опытные ветеринары в Сибирском зоопарке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт зоопарка в соцсетях.

Увы, но травмы у беркута серьезные. По словам специалистов, ему и вовсе может грозить ампутация одной из лап.

Как рассказали на странице сотрудники зоопарка, беркут мог попасть в силки после того, как увидел в них зайца. По словам ветеринаров, одна лапа у беркута полностью безжизненна, а вот вторую еще есть шанс спасти.

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