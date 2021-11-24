Водитель Хонды Аккорд насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло вечером, 23 ноября в Ангарске. В 17:30 на улице Чайковского, в районе 92 квартала, 22-летний водитель автомобиля Хонда Аккорд не успел затормозить и сбил 86-летнию женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Дорожные инспекторы выясняют все подробности аварии.

Полицейские дают трагическую статистику. За ноябрь это уже четвертое смертельное ДТП в Ангарске. Причем, все они происходят в темное время суток. Инспекторы ГИБДД еще раз призывают автомобилистов региона соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах.

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