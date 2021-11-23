Автовоз с 8 машинами съехал в кювет на трассе «Байкал» под Шелеховом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автовоз съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в районе поселка Чистые Ключи. По предварительным данным, в 16:30 57-летний водитель «Фредлайнера», груженного 8 легковыми машинами, не справился с управлением. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия никто не пострадал ,движение автомашин не ограничено, - рассказали в ведомстве.

На месте аварии, где с дороги съехал большегруз, работают инспекторы ГИБДД.

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