В Тулуне приговор суда услышит водитель погрузчика, который сбил рабочего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия едва не произошла прямо в разгар рабочего дня на территории асфальтобетонного завода в деревне Нижний Манут, Тулунского района. 14 сентября, 47-летний водитель фронтального погрузчика, не убедился в безопасности маневр, наехал на 32-летнего рабочего. Мужчина получил перелом костей таза и другие тяжелые травмы.

- Против водителя погрузчика было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что расследование дела уже завершено и передано в суд.

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