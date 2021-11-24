Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении подростка в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возвращаясь со службы, прапорщик полиции Рустам Гыйлмуллин увидел на улице плачущего подростка. На вопрос о том, что произошло, школьник рассказал, что несколько минут назад неизвестный выхватил из его рук телефон и сбежал. Однако иркутянин успел запомнить, как выглядел грабитель и подробно описал его приметы полицейскому. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Не теряя ни минуты, Рустам Гыйлмуллин сообщил о случившимся в дежурную часть и вместе с коллегами сержантом полиции Львом Багаевым и прапорщиком Романом Винокуровым бросился на поиски злоумышленника, - рассказали в ведомстве.

На личной машине полицейские объехали ближайшие дворы и задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался ранее судимый 18 –летний иркутянин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенный телефон изъяли и в ближайшее время вернут владельцу.

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